Daisy Jones & the Six | le prime immagini propongono un mondo rock and roll

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) Dopo il successo internazionale del best seller di Taylor Jenkins Reid, è in arrivo la serie TV di Daisy Jones & the Six. Voluta fortemente da Reese Witherspoon che figura come produttrice esecutiva, la storia arriverà su Prime Video. Ecco le prime immagini e la data di uscita. Si respira aria di rock'n'roll già dalle prime immagini di Daisy Jones & the Six, serie TV attesa su Prime Video tratta dall'omonimo romanzo di Taylor Jenkins Reid. Autrice tra le più amate degli ultimi anni soprattutto oltreoceano (ma anche qui in Italia, nonostante sia ancora una penna di nicchia), ha saputo superare i limiti della narrazione scritta e ha impostato il

Nelle ultime ore Prime Video ha svelato le prime immagini dell'attesissima serie Daisy Jones & The Six e ha annunciato che sarà disponibile in esclusiva su Prime Video dal 3 marzo, con nuovi episodi ogni venerdì fino al 24 marzo. E si respirano subito le atmosfere rock degli anni '70. Creata da Scott Neustadter e Michael H. Weber, Daisy Jones & The Six è la serie televisiva di genere musical-drama che porta sullo schermo l'omonimo romanzo best-seller nato dalla penna di Taylor Jenkins Reid che qui veste anche i panni della produttrice esecutiva.