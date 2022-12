Best of 2022 - Bando delle endotermiche | l' Europa mette fine a una storia secolare

Leggi su quattroruote

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) 8 giugno, una data storica per l'automobile: è il giorno in cui l'rlamento avvia formalmente il percorso che porterà l'Unione a dire addio a una tecnologia che ha segnato lo sviluppo economico e industriale del continente, il motore a combustione interna. Un'invenzione capace di rivoluzionare il mondo dei trasporti e l'intera società, soprattutto nel secondo dopoguerra. Modifiche e correzioni. All'inizio di giugno, i parlamentari europei approvano il "Fit for 55", il pacchetto di proposte elaborato dalla Commissione europea per contrastare i cambiamenti climatici e decarbonizzare l'economia continentale. Tra le varie disposizioni figura l'obbligo per le Case automobilistiche di vendere solo auto a zero emissioni per il 2035. Non mancano le spaccature all'interno dei partiti e, soprattutto,correzioni al testo ...