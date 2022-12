Attilio Romita cede a Sarah | «La porterei nel van» La moglie Mimma lo gela su Twitter | «Non aspettare Natale»

(Di mercoledì 7 dicembre 2022)in crisi con la. All'interno della casa del Grande Fratello Vip, il concorrente non ha mai nascosto una particolare simpatia perAltobello. Tra i due non è...

La compagna disu tutte le furie dopo le ultime rivelazioni del giornalista sull'interesse per Sarah Altobello. Si scatena il caos tra gli appassionati di gossip dopo alcuni tweet infuocati di cui si ...In queste ultime oree Spinalbese hanno fatto una lunga chiacchierata parlando del più e del meno. E ad un certo punto l'ex mezzobusto del TG1 ha rivelato di essere un po' in ansia perchè dopo tanto tempo ...Attilio Romita si sarebbe preso una cotta per una gieffina. Sui social, nel frattempo, la compagna è andata su tutte le furie ...Guai grossi per Attilio Romita: il giornalista si lascia sfuggire una confessione piccante, la reazione della fidanzata non lascia spazio a dubbi.