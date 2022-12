Ultime Notizie – Autonomia | Emiliano | “Prima di maggiori poteri perequazione di diritti e doveri”

(Di martedì 6 dicembre 2022) “Oggi abbiamo presentato al Presidente della Repubblica il progetto dell’evoluzione del regionalismo in Italia. Il presidente ne ha preso atto ed ha auspicato che il parlamento prenda coscienza dell’importanza delle regioni e che quindi legiferi non soltanto sulla conferenza delle regioni e quindi ha manifestato interesse anche su questa idea su questa costituzionalizzazione della conferenza delle regioni: è questo il passaggio più rilevante della giornata”. Queste le parole di Michele, presidente della Puglia e vicepresidente della Conferenza della Regioni e delle Province Autonome. “Le regioni sono d’accordo nel darealle regioni – prosegue- passandoda unadeidi tutti i ...

Il Sole 24 ORE

Nella seduta di ieri i prezzi del greggio erano gia' scesi di oltre tre punti percentuali, registrano la peggiore performance delledue settimane. I valori dell'oro nero risentono anche del ...... venerdì 9 dicembre esce 'Caramella', il suo nuovo singolo ARTICOLO SUCCESSIVO Sophie Codegoni e Alessandro Basciano, il nome della bambina: significatoGossip Sophie Codegoni e ... Ucraina ultime notizie. Media: Mosca pensa a prezzo minimo per petrolio. Ungheria blocca aiuti Ue ... Aleksandr Kokorin non ha avuto tanto spazio alla Fiorentina, così in estate ha deciso di lasciare l'Italia per andare in prestito all'Aris Limassol.Premiati anche i dodici Talenti genovesi del 2022: c'è la campionessa mondiale di pesto al mortaio, Camilla Pizzorno ...