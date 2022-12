Treno di Dante | quasi 7mila passeggeri e 260 operatori nell’edizione 2022

Leggi su nonewsmagazine

(Di martedì 6 dicembre 2022) . Corsini: “Un ottimo bilancio che dimostra il valore di un’iniziativa inedita per promuovere il turismo lento e d’esperienza” +37,5% rispetto al 2021, oltre mille pacchetti/escursioni giornalieri venduti e 367 pacchetti con hotel. E per il 2023 si replica: prime corse per Pasqua e due “crociere” di tre giorni e due notti in alcune città d’arte dell’Emilia-Romagna Bologna – Sulle orme ditra Emilia-Romagna e Toscana, a bordo di unstorico per scoprire i luoghi visitati dal Sommo Poeta durante il suo esilio. Sono poco meno di settemila (6.922) le persone che quest’anno sono salite a bordo del “Centoporte” messo a disposizione dalla Fondazione FS Italiane, uno dei simboli della locomozione ferroviaria italiana ispirato alle diligenze dei primi del Novecento e caratterizzato da interni interamente in legno, per ripercorrere il viaggio ...