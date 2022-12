Tale e Quale Sanremo | lo spoiler sul vincitore | ecco chi è

(Di martedì 6 dicembre 2022) Nelle scorse settimane era trapelata l’indiscrezione, lanciata dal por, TvBlog secondo cui lo show di punta di Rai UnoShow sarebbe tornato con due appuntamenti speciali, dedicati al Festival di. Ebbene, proprio TvBlog nelle scorse ore ha svelato in anteprima chi ha vinto questo torneo speciale. Per quanto riguarda il cast troviamo Bianca Guaccero, Valerio Scanu, Valentina Persia, Andrea Dianetti, Gilles Rocca, Alba Parietti, Valeria Marini, Paolo Conticini, Pierpaolo Petrelli e Stefania Orlando. Assente, a sorpresa, Rosalinda Cannavò, sostituita da Carolina Rey. Tra le guest star invece ci saranno I gemelli di Guidonia, Agostino Penna e Deborah Johnson. Passando invece al, TvBlog ha svelato che a trionfare è stato Gilles Rocca: Stando a quanto ci risulta, a ...

Tvblog

... si tratta del più alto di suicidi mai registrato negli ultimi dieci anni, rileva il Garante, secondo ildato risulta "ancora più allarmante" se lo si rapporta al totale della popolazione ......di accesso al contante visto che rappresenta l'unica alternativa allo sportello bancario per... per i prelievi in circolarità, un sistema di remunerazione in base alla banca titolare della ... Tale e quale Sanremo, ecco chi ha vinto – SPOILER «Sono consapevole dell’amore del pubblico e questo mi riempie di orgoglio, ma io mi sento una “sovrana” soltanto a casa mia!» ...