?Taiwan | la tensione resta significativa

(Di martedì 6 dicembre 2022): lacontinua a rivelarsi elevata. Un rapporto diffuso dal Pentagono lo scorso 29 novembre ha evidenziato quelle che gli americani ritengono essere le quattro possibili linee di azione militare della Repubblica popolare cinese contro l’isola. La prima consisterebbe in un blocco marittimo, accompagnato dal lancio di missili; la seconda prevedrebbe attacchi informatici ai danni delle infrastrutture politiche, economiche e militariesi, da combinare con il ricorso alle forze speciali; la terza si poggerebbe su una campagna aerea e missilistica; la quarta, infine, implicherebbe un’invasione militare. Più in generale, secondo quanto riferito dalla Cnn, un’invasione dell’isola non risulterebbe imminente per i vertici militare statunitensi ma Washington temerebbe comunque che il Dragone possa “intensificare la pressione ...