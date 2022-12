Storia diplomatica | Napoleone | dal Consolato al codice civile

Leggi su ildenaro

(Di martedì 6 dicembre 2022) La seconda coalizione antifrancese del dicembre 1798, promossa dalla zar Paolo I e dall’Inghilterra ottenne inizialmente considerevoli successi, portando alla caduta delle repubbliche giacobine in Italia e screditando l’operato del Direttorio, pressato sia dalle risorgenti forze monarchiche sia dai neogiacobini. Sulla scorta dei successi recenti, l’esercito appariva come l’unica forza ingrado di salvare la Francia, e di riaffermarne la forza dopo il decennio della Rivoluzione; e, abilmente sfuggito all’accerchiamento inglese in Egitto, poteva tornare in patria nell’ottobre del 1799 come l’uomo forte designato a prendere le redini del potere.Il colpo di stato del 18 brumaio, favorito dai membri del Direttorio Sieyès, Ducos e Barras, portò alla nascita di un governo provvisorio in attesa della nuova costituzione del dicembre 1799. Era qui creata l’istituzione ...