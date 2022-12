Serie B | Genoa | Blessin verrà esonerato | Gilardino allenatore ad interim

(Di martedì 6 dicembre 2022) Dopo settimane in bilico pare sia arrivata al capolinea l’avventura di Alexanderalla guida del. Manca solo l’ufficialità, che dovrebbe arrivare a breve. Il tecnico tedesco quest’oggi non dirigerà l’allenamento in programma edalla società. Nel prossimo turno infrasettimanale, in cui i rossoblù sfideranno il Sudtirol, la formazione avrà in panchina Alberto Gilardo, tecnico della Primavera. La proprietà sonda vari nomi per il prossimodella Prima Squadra: Al momento la rosa dei candidati è ridotta a tre nomi: Semplici, Bjelica e Claudio Ranieri. SportFace.

