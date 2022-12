Scuola | Pro Vita contro le carriere alias di studenti trans | «Diffidate 150 scuole Valditara intervenga»

(Di martedì 6 dicembre 2022) Oltre 150 diffide sono state notificate poche ore fa nei confronti di altrettanti istituti scolastici “colpevoli” secondo il movimento Pro& Famiglia Onlus di aver approvato la cosiddetta Carrieraper alunnigender «su pressione del movimento Lgbtq+». Si tratta di un accordo di riservatezza tra, studentee famiglie nel caso di minorenne, attraverso il quale la personachiede di essere riconosciuta e denominata con un genere alternativo rispetto a quello assegnato alla nascita. Insieme a questo provvedimento ci sono poi altri accorgimenti, fra cui l’uso di spazi sicuri, come la scelta del bagno o dello spogliatoio. Ora la campagna legale “l’ideologia gender” in Italia ha promosso la notifica di 150 diffide intimando ...

Pensioni,e sanità pubblica restano le cenerentole della manovra. A, ovviamente, dei privati, liberi di investire senza vincoli. Non ha dichiarato la Meloni di non voler "disturbare chi ...E contro 150 di queste scuole è partito l'attacco diVita & Famiglia Onlus, movimento ultra - ...Sei già abbonato ACCEDI Abbonati per leggere anche Leggi anche Educazione sessuale a, ...Usa il pulsante âAccetta❠per acconsentire all'utilizzo di tali tecnologie. Chiudi questa informativa per continuare senza accettare.Gli ultraconservatori contro la possibilità di inserire nel registro elettronico il nome scelto dalla persona transgender al posto di quello ...