Pd | Borghi | ' Bonaccini-Schlein? Non diventi operazioni macchiettistica'

(Di martedì 6 dicembre 2022) Roma, 6 dic. (Adnkronos) - "Si è avviato positivamente il nostro congresso. Alla fine di questo processo ci sarà un partito adeguato che potrà fare un'opposizione all'altezza del momento. Ci sono diverse candidature sul tavolo, altre si paleseranno. Quello che è importante è avere un progetto in testa per dare un futuro al centrosinistra". Così Enricodel Pd a Radio Cusano Campus. E sulla sfida tra Stefanoe Ellyosserva: "Spero che nonun'operazioneo manichea. Ci sono opzioni diverse in campo e gli elettori alle primarie faranno la loro scelta. Il tema è avere un pensiero forte, un pensiero un po' più lungo, recuperando anche il senso della dimensione storica internazionale".

Il Sannio Quotidiano

...a sostenere. - Un discorso a parte merita Base riformista, l'area guidata da Lorenzo Guerini da tempo indicata come 'sponsor' principale del governatore dell'Emilia Romagna. Enrico...... l'essere stati selezionati tra i 20italiani per "Una Boccata d'Arte" oltre ad essere ... a Rimini la consegna dei Fim Award 2022 con Bagnaiai, Malagò eRoma, 6 dic. (Adnkronos) - "Si è avviato positivamente il nostro congresso. Alla fine di questo processo ci sarà un partito adeguato che potrà fare un'opposizione all'altezza del momento. Ci ...FIRENZE: Il sindaco di Firenze non si candida alla segreteria e sostiene il presidente della Regione Emilia Romagna. In programma un tour in giro per l'Italia ...