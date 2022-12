Mondiali | le partite dei quarti di finale | quando e a che ora si gioca

LUSAIL (Qatar) - E' il Portogallo l'ultima squadra qualificata ai quarti di finale di Qatar 2022 . Nell'ultimo ottavo di finale in programma, i lusitani travolgono la Svizzera e si prendono l'...Uno che non si risparmia mai e del quale i numeri qualche informazione la restituiscono: 11e 9 gol in questo campionato con il Benfica , 10 presenze e 5 reti nella Champions League 2022/2023,...I lusitani travolgono con sei reti gli avversari e volano ai quarti di finale del Mondiale contro il Marocco. Cristiano Ronaldo dalla panchina ...Il Portogallo demolisce la Svizzera vincendo 6-1 negli ottavi di finale. Mattatore del confronto Gonçalo Ramos (in campo al posto di Ronaldo), che realizza una tripletta. Gara in discesa per il Portog ...