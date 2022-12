(Di martedì 6 dicembre 2022) “La notizia per il governo è che sulle grandi voci della manovra non ci fossero critiche sostanziali da”. A Tirana Giorgiasi concede ai giornalisti e anche a dot... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Il Foglio

A Tirana Giorgiasi concede ai giornalisti e anche a doti di equilibrismo. Lascia alla sua maggioranza la libertà di attacchi a Via Nazionale, ma ritaglia per sé un vestito diverso. Più ......difficilmente (anzi possiamo dire che sarà impossibile) potrà cambiare i contenuti della sua legge di bilancio. Ha penato per mettere d'accordo i suoi alleati, ha dovuto fare l'... Meloni l'equilibrista: niente scontro con Bankitalia, mentre i suoi attaccano La premier e il rischio accerchiamento tra propaganda e governo. Così la leader evita l'assalto a Via Nazionale: appunti per una navigazione tranquilla ...Darmanin: "L'Italia accolga le navi o niente ricollocamenti". L'Ue valuta un codice sui salvataggi e chiama le organizzazioni umanitarie al ...