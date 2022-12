Mattarella | La sfida del Pnrr richiede l' impegno di tutti

Leggi su agi

(Di martedì 6 dicembre 2022) AGI - "Si registra un'ampia condivisione in ordine alla necessità di completare il Programma nazionale di riforme e resilienza, per quanto riguarda gli investimenti, di considerare un'assoluta priorità gli obiettivi individuati dal Piano per far crescere l'economia all'insegna della sostenibilità e dell'uguaglianza. Dinanzi a sfide di questa portata è richiesto l'convergente delle istituzioni e di tutte le forze politiche e sociali". Questa è lalanciata dal presidente della Repubblica, Sergio, alla Prima edizione di "L'Italia delle Regioni - Festival delle Regioni e delle Province autonome". "Dinanzi a sfide di questa portata è richiesto l'convergente delle istituzioni e di tutte le forze politiche e sociali. Unche abbiamo assunto in sede europea e che va, ...