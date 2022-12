Manovra 2023 | Conte | “Concordo con Confindustria su mancanza di visione”

(Di martedì 6 dicembre 2022) (Adnkronos) – Un incontro “molto proficuo” dal quale è emerso l’accordo sul giudizio critico che riguarda diversi aspetti delladel governo Meloni. A tirare le somme dell’incontro M5S-, che questa mattina ha visto impegnati per un’ora e mezza circa Giuseppee Carlo Bonomi nella sede del Movimento 5 Stelle in via di Campo Marzio, è il leader del Movimento. “Abbiamo avuto con il presidente Bonomi un ampio confronto sulla situazione economico-sociale attuale, sul quadro attuale e sulle prospettive future. Ovviamente, oggetto dell’incontro è stato anche uno scambio di valutazioni sullapredisposta dal governo. Senza voler forzare le valutazioni di, mi sembra che condividiamo sulladiin questa ...

Sky Tg24

... non possiamo non notare come le donne risultino sfavorite dalle novità della. E il ... la quale è stata profondamente rivista - e peggiorata - dalla legge di Bilancio, ma anche per le ......di Bilancio sulle misure dellanel testo integrale dell'audizione del 5 dicembre 2022 . Ufficio Parlamentare di Bilancio - Audizione nell'ambito dell'esame del DDL di bilancio per il... Manovra 2023, si lavora su pensioni e Iva. Nodo Superbonus: cosa potrebbe succedere L’aggiornamento delle regole per il pensionamento anticipato delle lavoratrici previsto dalla manovra potrebbe essere rivisto dopo la discussione in Parlamento La stretta dal 2023 a Opzione donna, la ...Il premier Meloni tace, ma il sottosegretario Fazzolari: “Da Koch la visione delle banche”. In serata fonti governo precisano: “No attacco ad autonomia via Nazionale”. Tajani difende premier Manovra 2 ...