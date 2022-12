Lukaku in vacanza con il preparatore | vuole tornare per riprendersi l’Inter

(Di martedì 6 dicembre 2022)ha svolto ieri a Malta la prima amichevole e aspetta il ritorno dei Nazionali soprattutto quello di Romeluha svolto ieri a Malta la prima amichevole e aspetta il ritorno dei Nazionali soprattutto quello di Romelu. L’attaccante belga si trova inin questo momento con il suopersonale per allenarsi e ritrovare la condizione in vista del suo ritorno ad Appiano. La voglia di Inter e didopo l’eliminazione dal Mondiale e un inizio tutt’altro che semplice sono davvero elevate.lavora perdeterminante. Lo scrive La Gazzetta dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24.

...soprattutto quello di RomeluL'Inter ha svolto ieri a Malta la prima amichevole e aspetta il ritorno dei Nazionali soprattutto quello di Romelu. L'attaccante belga si trova in...invece, alla fine, ha scelto di prendersi qualche giorno die riprenderà a lavorare solo nel week end, mentre Andrè Onana è attualmente in Camerun per qualche giorno di riposo dopo l'...La Gazzetta dello Sport si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione l ...L'attaccante voleva tornare alla Pinetina, ma con l'Inter ha deciso di riprendere ad allenarsi in vacanza assieme al suo preparatore ...