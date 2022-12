LIVE Marocco-Spagna 0-0 | Mondiali calcio 2022 in DIRETTA | si va ai calci di rigore!

(Di martedì 6 dicembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI PORTOGALLO-SVIZZERA DALLE 20.00 PAGELLE124? Si va aidi0-0. 123? Palo di SARABIA! 121? Ci saranno altri due minuti di recupero. 119? Dentro Benoun, fuori Ounahi nel. 117? Fuori Williams, dentro Sarabia nella. 115? Morata spreca un contropiede clamoroso. 113? Saiss prova a rimanere in campo. 111? Infortunio per Saiss. Problema muscolare. 109? Entrambe le nazionali appaiono molto stanche. 107? Inizia il secondo tempo supplementare 106? Finisce il primo tempo supplementare,0-0. 104? CLAMOROSO, Cheddira tutto solo ...

All'Education City Stadium il match valido per gli ottavi di finale dei Mondiali trae Spagna: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAll'Education City Stadium va in scena il match per gli ottavi di finale dei Mondiale in Qatar trae ...2022 - 12 - 06 16:23:07 22' Finta di Boufal su Llorente, ilsi mette in mostra sulla fascia sinistra 2022 - 12 - 06 16:14:50 15' Cross di Mazraoui diretto in porta. Sicura la presa di Unai ...Nel penultimo ottavo di finale, Spagna e Marocco si affrontano per un posto tra le prime otto del Mondiale. La squadra di Luis Enrique arriva da seconda nel gruppo E con Giappone, Germania e Costa ...