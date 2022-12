Juan Carlos ottiene immunità Gb fino alla sua abdicazione

tvsvizzera.it

L'ex re di Spagnaha ottenuto l'immunità di fronte alla giustizia britannica per il periodo fino alla sua abdicazione avvenuta nel 2014 rispetto alle accuse di molestie avanzate contro di lui dalla sua ex ...Da www.lastampa.itcon Corinna zu Sayn - Wittgenstein La Corte d'Appello britannica ha riconosciuto al re emerito spagnolol'immunità per gli atti compiuti fino alla sua abdicazione nel 2014, ... Juan Carlos ottiene immunità Gb fino a sua abdicazione Carlos Alcaraz ha compiuto un enorme salto di qualità nel 2022, essendosi aggiudicato uno Slam e due Masters 1000. Il 19enne spagnolo si è imposto agli US Open al termine di una cavalcata mozzafiato, ...L'ex re di Spagna Juan Carlos ha ottenuto l'immunità di fronte alla giustizia britannica per il periodo fino alla sua abdicazione avvenuta nel 2014 rispetto alle accuse di molestie avanzate contro di ...