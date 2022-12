Guerra in Ucraina | la cautela degli Stati Uniti | a Kiev lanciarazzi Himars leggermente modificati

(Di martedì 6 dicembre 2022) Il «Wall Street Journal» rivela che gli Usa hanno segretamente fornito a, in modo che non possano essere usati per sparare missili a lungo raggio in Russia

... messe in ginocchio da anni di, dal cambiamento climatico, pandemia e oggi inflazione e ... accelerato dagli effetti della crisi, con almeno metà della popolazione che soffre di ...... con sorpasso sul carbone La crisi energetica globale, innescata dall'invasione russa in, ... Tra queste figurano da ultimo le proteste degli armatori, sul piede diper il blocco dell'...Il «Wall Street Journal» rivela che gli Usa hanno segretamente fornito a Kiev lanciarazzi Himars leggermente modificati, in modo che non possano essere usati per sparare missili a lungo raggio in… Leg ...La Francia si prepara ad affrontare l’inverno e la crisi energetica con un “piano di sobrietà” che prevede tagli all’elettricità ...