Gianfranco Butinar | il saluto ai lettori di Leggo con le voci dei suoi personaggi

«Sto bene, sono stato molto fortunato a trovare in tempo un tipo di tumore raro; in questo momento sto seguendo le cure necessarie a fronte di un’operazione invasiva come quella che ho dovuto subire, ...La vedo più come un dono. Da quando sono bambino sento un suono da cui nasce la voglia di interpretare quel personaggio. La Gialappa’s band, con cui collaboro dal 2002, ne ha contate circa 150 tra ...