Fedriga | ' Non più differibile costituzionalizzazione Conferenze'

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 6 dicembre 2022) Roma, 6 dic. (Adnkronos) - ''Ladelleormai non è più. Per questo ci impegneremo ad adottare ogni utile iniziativa per far rientrare nel solco costituzionale la disciplina dei rapporti tra lo Stato e le Regioni, per una più chiara ed efficiente definizione delle modalità di collaborazione nella definizione delle politiche pubbliche che richiedono sempre più compartecipazione''. Lo ha detto il presidente della Conferenza delle Regioni, Massimiliano, al Festival delle Regioni e delle Province autonome. ''Come tutti sappiamo, il processo di attuazione della disciplina del Titolo V è rimasto parzialmente incompiuto: già all'indomani dell'entrata in vigore della riforma costituzionale, le Regioni evidenziarono al Governo l'opportunità di procedere immediatamente alla ...