sassuolo2000.it - SASSUOLO NOTIZIE - SASSUOLO 2000

Oggi il nostro rapportoIndex PMI certifica come chi ha programmi dievoluti ha maggior successo come impresa, investendo, tra gli altri, in Sanità, Formazione e Inclusione Sociale. ...... in linea con il comparto di riferimento, la resilienza della previdenza agricola, che... per normare il lavoro insieme senza indebolire la contrattazione e le tutele previdenziali e di... Cresce il welfare aziendale, fattore strategico per le imprese In Lombardia il 29,8% delle Piccole e medie imprese ha raggiunto un livello alto o molto alto di welfare aziendale, circa 5 punti percentuali in più rispetto alla media nazionale (24,7%). (ANSA) ...Sono quasi 13 milioni le persone con disabilità in Italia, spesso vivono da sole e i servizi loro dedicati sono scarsi, come pure le risorse stanziate a loro favore. Gli esperti dell’Osservatorio Nazi ...