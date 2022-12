Bonaccini e Schlein nella terra dei cacicchi. Al Sud il voto "fritturine oriented" non c'è più

TRAMEGLIO IL PRIMO Nella corsa alla guida del partito oggi condotto ancora da Enrico letta, Emiliano e De Luca preferirebbero. Ma, al di là delle preferenze, ...Il più popolare sembrerebbecol 32%, seguito dalla new entrycol 17, De Micheli, con l'11 e in coda Matteo Ricci, con il 4. Naturalmente c'è ancora tempo per candidarsi o ritirarsi. ...Triello tra Campania e Puglia: De Luca schiacciato da Emiliano e Manfredi. E nella corsa alla segreteria Pd potrebbe evaporare l'effetto delle correnti ...L'ex premier Romano Prodi smentisce di aver deciso di appoggiare Elly Schlein contro Stefano Bonaccini e precisa che non parteciperà al congresso Pd sostenendo un candidato ...