Alberto Contador compie quarant’anni | una leggenda tra le più amate

La Gazzetta dello Sport

Detta così, ora, fa sorridere. Sbagliare il cognome di quello che è stato uno dei migliori corridori di sempre per i grandi giri non è semplice. Per uno come, che oggi compie quarant'anni, basta la parola.: "Il Giro è nel mio cuore. Obiettivo 2023 Vincere due tappe con la Eolo" Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE ...... descrisse l'incidente meccanico accaduto ad Andy Schleck durante un attacco sul Port de Bales e che gli costo la perdita della maglia gialla a favore diColpito da un aneurisma cerebrale nel 2004, lo spagnolo ha vinto 7 grandi giri segnando un’epoca. E pensare che per una volta fu ...Utilizziamo i cookie e tecnologie simili per personalizzare contenuti ed annunci, per fornire funzionalità dei social media e per analizzare il nostro traffico. Condividiamo, inoltre, alcune informazi ...