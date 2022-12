“Un Natale bello tosto” Fabrizio Pregliasco choc sull’influenza | “Migliaia di morti in inverno”

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 5 dicembre 2022) Australiana, l’allarme di. Aumento dei contagi nel giro di poche settimane in merito al virus responsabile dell’influenza, ovvero l’A H3 N1 – Darwin isolato appunto in Australia. Si riapre la tavola rotonda tra gli esperti e dopo le parole di Matteo Bassetti, anche la previsione di, professore associato di Igiene generale e applicata all’Università degli Studi di Milano e direttore Irccs Galeazzi-Sant’Ambrogio, ospite di ‘Un giorno da pecora’ su Rai Radio 1. Australiana, l’allarme di: “Con l’influenza australiana sarà una bella stagione tosta, come sempre ci saranno, di solito sono tra i 5mila e i 15mila. Il picco è previsto a, circa 150mila casi al giorno”. Le parole ...