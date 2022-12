(Di lunedì 5 dicembre 2022) DOHA (QATAR) - È unspettacolare quello che sta passeggiando contro ladel Sud nell'ottavo di finale di Qatar 2022 in scena al ' 974 stadium ' di Doha . Una vera e propria lezione di '...

Corriere dello Sport

DOHA (QATAR) - È un Brasile spettacolare quello che sta passeggiando contro la Corea del Sud nell'ottavo di finale di Qatar 2022 in scena al ' 974 stadium ' di Doha . Una vera e propria lezione di '...Il tecnico del Brasile ,, deve rinunciare ancora a Neymar , infortunato alla caviglia, e si affida a una formazione ... Al 55' grandissima parata di Epassy, ancora sulloMartinelli. Dopo ... Tite scatenato dopo il 3-0 di Brasile-Corea del Sud: balletto con Richarlison Adriano si sarebbe già separato dalla moglie, dopo 24 giorni di matrimonio: le indiscrezioni dal Brasile sull'ex calciatore dell'Inter ...La Seleçao è già qualificata, il ct cambia tutto contro il Camerun: 10 novità in campo. Neymar intanto spera di rientrare per gli ...