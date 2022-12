(Di lunedì 5 dicembre 2022) Lache ha colpito il comune di Casamicciola, a Ischia, nella notte tra il 25 e il 26 novembre, ha riportato al centro del dibattito il tema dell’edilizio e del dissesto idrogeologico. Un problema che va oltre la Campania e che investe altre regioni, come ad esempio la. Neldi Sky”, Giorgia De Benetti – in viaggio tra Reggioe Catanzaro - racconta un territorio fragile, soggetto a frane e alluvioni, dove il rischio è aggravato da costruzioni illegali in luoghi poco sicuri. Montagne e corsi d’acqua, visibili e sommersi, scivolano verso il mare alternandosi a paesi appesi ai versanti delle alture. Nei letti verdi dei fiumi riposano anche alcuni ...

Sky Tg24

In scena una commedia divertente, uno spettacolo allegro ma non spensierato, perché i protagonisti saranno sempredi una crisi di nervi e lo spettatore riderà e rifletterà sugli ...'isola sono entrate in azione le sirene per allertare la popolazione. Dalle verifiche ...l'istituto - uno o più flussi piroclastici probabilmente innescato/i dal crollo di una parte dell'... "Sull'orlo della frana", abusivismo e terre fragili: il reportage di Sky TG24 in Calabria In scena una commedia divertente, uno spettacolo allegro ma non spensierato, perché i protagonisti saranno sempre sull’orlo di una crisi di nervi e lo spettatore riderà e rifletterà sugli innumerevoli ...A causare l'onda è stato un distacco sulla Sciara del Fuoco: al momento non sono stati segnalati danni, ma un distacco più importante potrebbe causare onde ancora più alte ...