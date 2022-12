Si scatta un selfie prima di morire | la 22enne vittima di un incidente in aereo La foto condivisa sui social | ' Ciao'

tuttoteK

Unscattato prima di morire . Una ragazza di 22 anni è rimasta vittima di un incidente aereo in Turchia . Pochi istanti prima di schiantarsi, ha pubblicato una foto sul suo profilo social , che la ...... GIOVEDÌ 8 DICEMBRE dalle ore 15.00 Apertura del Villaggio di Natale con le autorità DA SABATO 10 A VENERDÌ 16 DICEMBRE dalle ore 15.00 Magicglobe:il tuodentro una palla di Natale ... Come scattare buoni selfie Un selfie scattato prima di morire. Una ragazza di 22 anni è rimasta vittima di un incidente aereo in Turchia. Pochi istanti prima di schiantarsi, ha pubblicato una foto sul suo ...L'ex punta del Manchester City - tra le altre - ha approfittato dell'occasione per fare visita al murales di Diego Armando Maradona ai quartieri spagnoli, scattando anche alcuni selfie con tifosi e ...