(Di lunedì 5 dicembre 2022) Il concorso.Fino all’8 gennaio si possono mandare le foto delle capanne realizzate in casa o nei posti di lavoro. In palio abbonamenti al nostro quotidiano e a Orobie. Ecco come inviare gli scatti.

L'Eco di Bergamo

... che è diventata ormai unaanche nella nostra città" . "Un gesto semplice ma significativo - conclude l'Assessore Cristina Borroni - che sicostantemente e dimostra la continua ...Come da, infatti, ritorna dal 7 all'11 dicembre, con le sue casette in legno in Piazza ... Link Sponsorizzato Sianche l'appuntamento con la tradizionale Fiera di Santa Lucia, in ... Si rinnova la tradizione dei presepi, con L'Eco premi ai più belli e originali In questo strano autunno si è rinnovata la tradizione della festa di Santa Cecilia senza più restrizioni. Ceretta come sempre è tra le prime a celebrare, ...Si accende il Natale a Patti e si rinnova la magia delle feste con un ricco calendario ... Il programma della rassegna dal titolo “Tradizione e Innovazione” promossa dall’assessorato Turismo, è assai ...