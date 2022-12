Rdc | Vespa sferra la stoccata a Conte | ci avrà pure vinto la campagna elettorale | ma non è dignitoso video

Leggi su secoloditalia

(Di lunedì 5 dicembre 2022) Rdc, ladi Brunoarriva in punta di fioretto. Ma dopo una battaglia a lame incrociate che il giornalista ha combattuto in tv con la logica del ragionamento politico e della pacificazione sociale contro chi sostiene a spada tratta il Reddito di cittadinanza tout court. Compresa la possibilità di rimpinguare gli introiti della misura assistenziale dello Stato con un lavoro in nero. Una partita persa, secondo il giornalista di Raiuno, e una causa insostenibile. E per far ascoltare – e valere – le proprie ragioni, ieri sera Bruno, ospite di Giuseppe Brindisi a Zona Bianca su Rete 4, ha combattuto come un leone. Sostenendo – in linea con quanto previsto dal governo – la necessità di «stroncare questo sistema e dare dignità professionale a un giovane che non lavora». Rdc: in tv, Bruno ...