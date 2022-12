Pos o non pos | qual è la situazione nell’Unione Europea

Leggi su giornalettismo

(Di lunedì 5 dicembre 2022) Il percorso italiano è stato molto farraginoso. Sono serviti dei decreti con articoli ad hoc da inserire all’interno di leggi a più ampio respiro, poi sono arrivati passi indietro di fronte alle polemiche, infine è arrivato il via libera (con soglia azzerata) e il nuovo annunciato ritorno al passato senza sanzioni. Ma cosa accade con l’obbligo di accettare pagamenti con POS in Europa? Perché la lotta all’evasione fiscale non è una problematica solamente nostrana, eppure – come accade anche su un altro tema caldo (e strettamente correlato) come il “tetto ai contanti” – non vi è uniformità all’interno della UE. LEGGI ANCHE > Anche Bankitalia boccia il limite di 60 euro per l’obbligo del pagamento con il POS In Italia, l’evoluzione di una legge sull’obbligo – per gli esercenti – di accettare pagamenti elettronici è stata irta di ostacoli. Tutto nacque nel 2012 (sotto il governo Monti), ...