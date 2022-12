Mps | i familiari di David Rossi a Nordio | invii gli ispettori in Procura

Leggi su secoloditalia

(Di lunedì 5 dicembre 2022) C’è una verità ancora non scritta sulla morte di, il manager della Comunicazione di Monte dei Paschi di Siena che la sera del 6 marzo precipitò dalla finestra del suo ufficio nella sede Corporate di Mps di Rocca Salimbeni a Siena. Ne è convinto il legale della famiglia di, l’avvocato Carmelo Miceli, che assiste Antonella Tognazzi, vedova dell’ex manager di Mps e la figlia di lei Carolina Orlandi, all’indomani delle notizie di stampa secondo cui l’ex-comandante provinciale dei carabinieri di Siena, Pasquale Aglieco è indagato dalladi Genova per false dichiarazioni al pm. “A conferma del fatto che la verità su quanto accaduto il 6 marzo non è stata ancora scritta, continuano a fioccare indagini – dice l’avvocato Miceli parlando con l’Adnkronos. – Abbiamo appreso ...