Mondiali 2022 | Croazia batte il Giappone ai rigori 4-2 e vola ai quarti

Leggi su firenzepost

(Di lunedì 5 dicembre 2022)aidi finale grazie ai calci di rigore. 4-2 il risultato per la, che sfiderà la vincente fra Brasile e Corea del Sud. I croati soffrono per l'intera partita, finita 1-1, dopo che isi erano andati in vantaggio con Maeda nel primo tempo. Pareggio di Perisic L'articolo proviene da Firenze Post.