Moldavia | caduto razzo vicino a confine con Ucraina

Un razzo èsul territorio moldavo a ridosso del confine con l'Ucraina, secondo quanto ha riferito il ministero dell'Interno citato dall'agenzia russa Ria Novosti. Le guardie di frontiera moldave hanno ...'Lanciati oltre 100 missili da bombardieri di Mosca'. Molte città senza luce e acqua, due morti a Zaporizhzhia. Putin visita il ponte di Crimea e lo percorre in auto. Questa mattina esplosioni in due ... È caduto un razzo sulla Moldavia Dopo la Polonia un altro Stato confinante è confrontato suo malgrado con la guerra in atto fra Ucraina e Russia. Un razzo è caduto sul territorio moldavo a ridosso del confine con l’Ucraina, secondo ...La guerra in Ucraina è arrivata al 285esimo giorno. I russi lanciano una nuova raffica di missili, facendo risuonare gli allarmi anche a Kiev. Un razzo è caduto in territorio moldavo, a Briceni, a rid ...