Meloni | La responsabilita' sui ritardi del Pnrr non e' nostra

(Di lunedì 5 dicembre 2022) Si attende da Bruxelles il giudizio complessivo sulla finanziaria, nonche' il via libera per l'incremento da 65mila a 85mila euro dell'innalzamento della soglia per la flat tax per gli autonomi. Non ...

Si attende da Bruxelles il giudizio complessivo sulla finanziaria, nonche' il via libera per l'incremento da 65mila a 85mila euro dell'innalzamento della soglia per la flat tax per gli autonomi. Non ...Mi auguro chevoglia ritirare la querela a Saviano, non si possono colpire gli scrittori e le scrittrici". Nel corso del suo intervento, l'ex vicepresidente della regione Emilia - Romagna, ...Si attende da Bruxelles il giudizio complessivo sulla finanziaria, nonche' il via libera per l'incremento da 65mila a 85mila euro ...POTENZA – Contro la manovra economica del governo Meloni, Cgil e Uil chiamano alla mobilitazione anche i lavoratori della Basilicata in vista dello sciopero di quattro ore a fine turno del 16 dicembre ...