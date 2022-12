Mbappé | il futuro è tuo Inghilterra | riecco Kane Quando il gioco si fa duro | brillano le stelle

Definito il secondo quarto di Qatar 2022: sarà Francia - Inghilterra. Show diche trascina i compagni nella vittoria per 3 - 1 sulla Polonia, mentre ...ILÈ CON L'AFRICA Me lo ripeteva spesso il "mago " Italo Allodi (lo diceva, in verità, a tutti come conferma sulla Gazzetta l'ex c.t. Arrigo Sacchi) sui gradoni dello stadio Martelli nei ...