Inghilterra | Bellingham | «C’è così tanto talento nella nazionale francese…»

Jude, centrocampista dell', ha parlato in vista dei quarti di finale con la Francia Jude, centrocampista dell', ha parlato a BeIN Sports. PAROLE – «Mbappé? Probabilmente è il miglior giocatore del mondo in questo momento, insieme ad altri due o tre. C'èfrancese. Non vediamo l'ora di affrontarli. Vogliamo competere contro questi tipo di squadre. Penso che sarà una grande partita».

