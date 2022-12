Ciclismo | Matteo Trentin attacca | “Rebellin? In un paese civile non deve succedere Tante promesse non mantenute”

Leggi su oasport

(Di lunedì 5 dicembre 2022)ha chiuso il suo 2022 nel migliore dei modi con la vittoria al Giro del Veneto, il suo terzo successo stagionale dopo Le Samyn e una tappa del Giro di Lussemburgo. Probabilmente un po’ di amaro in bocca per il quinto posto ottenuto ai Mondiali di Wollongong, ma neanche il tempo di riposare a fine stagione che una volta terminata la sua ultima corsa, la Veneto Classic, si è subito messo al lavoro per il suo evento BEKING Monaco, la seconda edizione quella di quest’anno dopo il grande successo dello scorso anno: “Quest’evento è stato creato per sensibilizzare le persone ad andare in bicicletta e per portare i bambini ad usarla. Vogliamo far scoprire alle persone la bellezza della bici facendoli pedalare al fianco dei grandi campioni. Quest’anno c’erano tanti bambini all’evento e siamo felici. Abbiamo inoltre raccolto soldi per la ...