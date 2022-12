TuttoAndroid.net

Mentre la CGIL ha già indetto la mobilitazione sindacale insettimane, il segretario Landini ... Vannoforme di lavoro precarie. Il Provvedimento che li reintroduce va ritirato". Per ......invertono quando invece si legge che "con vaga speranza guardavano in fondo alle strade... Pere per altre ragioni non si può dire che Cialente sia stata davvero dimenticata: è ... Cancellate queste app dal vostro smartphone, sono pericolose FOGGIA, 05/12/2022 - (adnkronos) "Oggi anche Bankitalia boccia la manovra dopo la Corte dei Conti, Confindustria e tante altre autorità ...Maurizio Landini, dopo l’incontro con Giuseppe Conte – preceduto da quello con il Partito Democratico e a cui seguiranno incontri con Fratelli d’Italia e Lega – boccia la legge di bilancio. Mentre la ...