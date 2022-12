Tiscali

L'età depone a favore di. Il più giovane numero 1 prima di lui, Lleyton Hewitt nel 2001, ha confermato la prima posizione anche nel 2002. In più lo spagnolo avrà un avvio di stagione morbido, ......per provare a rientrare inper la salvezza. Con le eventuali cessioni di Bakayoko e Adli , il Diavolo potrebbe mettere a segno un colpo per la mediana, come il giovane Carlosdel Racing ... Alcaraz, la corsa per confermarsi numero 1 del mondo Insomma, un ragazzo molto interessante e da tenere d’occhio. I viaggi in Sudamerica di Dario Baccin hanno dato responso positivo. Il Racing Avellaneda ha fissato il prezzo a 15 milioni, ma l’Inter è ...Inter, mentre i nerazzurri continuano a tenere monitorato Carlos Alcaraz, spunta una pretendente inglese per l'argentino.