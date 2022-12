Wolverhampton | due nomi per la fascia sinistra

Fondamentale il gol al minuto 91 realizzato dall'attaccante del, quello che ha ... Tra l'altro leselezioni si sono affrontate lo scorso giugno in amichevole ed è finita 5 - 1 per la ...Senza dimenticare il jolly offensivo Hwang Hee - chan, adesso in forza aldopo un ... Con un solo punto conquistato inpartite, sembrava inevitabile l'eliminazione ai gironi. Nell'...In casa Wolverhampton, l'esterno spagnolo Adama Traoré torna ad essere oggetto di mercato di diverse squadre, a lui interessate ...