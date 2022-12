TGCOM

Colpite infrastrutture civili nelle regioni di Kharkiv, Kramatorsk e Donetsk', riferiscono le Forze armate di. 04 dic 00:02 Kherson, innalzata bandierasu riva sinistra A Kherson i ...Mosca, 4 dic. - Più di 200 militari ucraini sono stati uccisi durante una serie di offensive sferrate nelle ultime ore dalle forze della Russia nella parte orientale dell'. Ad annunciarlo il ministero della Difesa russo. Almeno 50 soldati ucraini sono morti in un'operazione nella città di Artemovsk, nel Donetsk, che ha provocato anche la distruzione di sei ... Ucraina, Kiev: "I russi usano granate chimiche proibite contro di noi" Mosca, 4 dic. (Adnkronos/Europa Press) - Più di 200 militari ucraini sono stati uccisi durante una serie di offensive sferrate nelle ultime ore dalle forze della Russia nella parte orientale ...La guerra in Ucraina è arrivata al 284esimo giorno. Delusione Zelensky dopo che i Paesi del G7 e l'Australia si sono accordati per unirsi all'Unione europea nell'imporre un price cap di 60 dollari al ...