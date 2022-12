Traffico Roma del 04-12-2022 ore 10 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 4 dicembre 2022) Luceverdeuna buona domenica e Bentrovati da Simone a Cerchiara da questa mattina è chiusa la galleria Giovanni XXIII a causa di un incidente la galleria è chiusa in direzione Tor di Quinto Salaria chiusi tutti gli accessi al tunnel tranne quello di via Mario Fani sul Raccordo Anulare risolto Intanto l’incidente in carreggiata interna tra Centrale del Latte Tiburtinain via di normalizzazione vicino alla via Salaria alle 20 in via della Marcigliana chiuso un tratto deviato ilin via di Torrevecchia senso unico alternato per il di sesso della strada all’altezza di via Torriglia mentre in zona Prati incidente in piazza dei Tribunali chiuso il viale del Muro Torto nelle due direzioni sono chiusi Sotto via del Muro Torto per cui il tratto tra piazzale Flaminio via di Porta Pinciana è percorribile dall’altro lato che ...