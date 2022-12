Soleil Sorge | paura per la mamma | «Il tumore è tornato | ma non mollo Sogno di diventare nonna»

Leggi su newscronaca.myblog

(Di domenica 4 dicembre 2022) Periodo poco felice per la famiglia di. A rivelarlo è stata inizialmente la stessa influencer in una puntata di Verissimo e, ora, a fornire qualche dettaglio in più è la madre Wendy Kay, che ha rilasciato un’intervista al settimanale Di Più. La donna, che in passato ha partecipato a Pechino Express insieme alla figlia, sta lottando per la terza volta contro il. «Mi hanno spiegato che ilalle ossa deriva da quello al seno che avevo già affrontato e superato due volte negli anni passati. Ormai da 15 anni andiamo avanti con questa storia. Eppure facevo i controlli di routine e andava tutto bene. Ero tranquilla. Io non, non ho intenzione di mollare perché voglio arrivare a vedere i miei nipotini:ha detto che me ne farà cinque». Anni fa Wendy aveva ...