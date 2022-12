Sharon Stone | l’altra faccia del successo | “Distrutta come essere umano”

Leggi su dilei

(Di domenica 4 dicembre 2022) La fama, ilriconosciuti per strada e, al tempo stesso, non avere più una vita propria. È quanto ha raccontatoin occasione della sua partecipazione al Red Sea International Film Festival 2022, a cui ha riservato una lunghissima intervista nella quale ha parlato del prezzo che ha dovuto pagare subito dopo il grande clamore suscitato da Basic Instinct, che le ha regalato la più grande – e dolorosa (a suo dire) – notorietà.: “La mia vita è” C’è stato un momento in cuinon è più stata. Per le persone, era Catherine Tremell, l’affascinante psicologa di Basic Instinct. E, se il film di Paul Verhoeven l’ha di certo trasformata in ...