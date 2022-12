Selvaggia Roma | tra Sonia Bruganelli e la Salemi | “Sto dalla parte di Giulia”

Tag24

, ospite di Turchese Baracchi durante il programma radiofonico 'Turchesando', ha preso le difese nei confronti di Giulia Salemi in merito all'affaire che ha coinvolto Sonia Bruganelli ...All'età di 20 anni si trasferisce aper intraprendere un percorso di formazione attoriale ... area di naturatra le più estese d'Europa: un cammino lungo 7 giorni, in cui sono stati ... Selvaggia Roma a Turchesando:"Ho più di una passione" Tra i tanti argomenti trattati durante la sua intervista a Turchesando, programma radiofonico condotto da Turchese Baracchi, Selvaggia Roma ha parlato ...Ex concorrente del Grande Fratello Vip difende Giulia Salemi dopo la discussione con Sonia Bruganelli durante la scorsa diretta.