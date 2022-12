Sanremo 2023 | i Big in gara | 22 cantanti più 6 giovani

Tananai in gara al Festival di. Neanche il tempo di terminare l'annuncio ufficiale dei 22 artisti in gara da parte di Amadeus, e Tananai ha immediatamente festeggiato l'ingresso nella rosa dei big con un post su ..., i nomi dei big Mancano ancora circa tre mesi alla partenza del, che si terrà da martedì 7 a domenica 11 febbraio, ma già ci sono i nomi dei big. I nomi In smoking Amadeus dà l'...I Big in gara a Sanremo 2023 Atteso alle 13.30 di domenica 4 dicembre, durante il Tg1, l’annuncio dei Big in gara al Festival di Sanremo. La 73esima edizione della manifestazione canora è in ...Sanremo, ci rivediamo a febbraio!" Così Ultimo, che ha all'attivo già diversi tour negli stadi (il prossimo nell'estate 2023), ha commentato con i suoi 3,3 milioni di follower su Instagram l'annuncio ...