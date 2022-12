Roma | va in giro armato e con oltre 4 chili di droga | arrestato

(Di domenica 4 dicembre 2022) Gli agenti, che stavano sorvegliando la zona ormai da qualche giorno, lo hanno fermato non appena lo hanno visto passare mentre si dirigeva verso la sua automobile, parcheggiata nei pressi di via Bravetta, a. I poliziotti del XIV Distretto Primavalle, impegnati in una specifica attività info-investigativa finalizzata al contrasto degli stupefacenti, si erano insospettiti dall’atteggiamento dell’uomo, un cittadino egiziano di 25 anni. Ondata di arresti a, armi e: undici persone in manette in pochi giorni (FOTO) Lanascosta nell’auto  Gli agenti hanno quindi identificato il giovane, che è risultato sprovvisto della patente di guida e con indosso un coltello a serramanico. I poliziotti hanno poi provveduto a perquisire la vettura, trovando all’interno 4,4di hashish. Ultimati ...

TeleAmbiente TV

"Dobbiamo vincere il pregiudizio che la musica sacra sia noiosa e da vecchi", spiega De Marco, che sogna di portare questo spettacolo inper l'Italia e per il mondo, così da coinvolgere ed ...Quello di gennaio è una cartina tornasole per il Napoli che prima deldi boa affronterà l'Inter a San Siro e la Juventus al Maradona e a fine mese la. Ma sono le avversarie che devono ... Roma, presentato il libro “Antonio Cederna: un giro d’orizzonte” Gli agenti, che stavano sorvegliando la zona ormai da qualche giorno, lo hanno fermato non appena lo hanno visto passare mentre si dirigeva verso la sua automobile, parcheggiata nei pressi di via Brav ...Cento città per la campagna congressuale del governatore della Regione Emilia-Romagna. «Se vinciamo, questa sarà la nuova classe dirigente» ...