Qatar 2022 | «In Medio Oriente c’è voglia di sport»

(Di domenica 4 dicembre 2022) Le parole di Francesco Totti sul mondiale in: «Questo è il Mondiale che celebra lo, non fanno notizia certi risultati» Da campione del mondo con l’Italia nel 2006, Francesco Totti ha parlato ai microfoni di Beins, emittente del Benin, dei mondiali diche, al netto delle polemiche, sono per lui un grande successo. Di seguito le sue parole. MONDIALI – «Come sempre succede ci sono state delle polemiche prima dell’inizio, ma non posso negare che mi sono divertito a vedere i gironi e sono curioso di vedere cosa succederà adesso. Mi dispiace che non ci sia l’Italia, ovviamente, ma a livello calcistico ho visto buone cose. E anche sul resto va riconosciuto alla Fifa e al presidente Infantino come il calcio negli ultimi anni abbia raggiunto una dimensione più globale come ...

AL RAYYAN () - È sempre Daniele Adani il protagonista, almeno in Italia, dei post - partita dell' Argentina in. Dopo le roventi polemiche che lo hanno visto protagonista nei giorni scorsi, l'enfasi con la quale l'opinionista Rai ha celebrato il gol dell' 1 - 0 di Lionel Messi contro l' Australia ha ...Dagli studi 'Fabrizio Frizzi' di Roma, riprenderà il canonico appuntamento con il salotto pomeridiano della Rai, dopo la sosta forzata della scorsa settimana a causa dei Mondiali di calcio in. ...Dopo la notizia del ricovero in ospedale della leggeneda brasiliana in Qatar i tifosi hanno mandato un messaggio ad o Rey ...Napoli, in Turchia verso il primo test e gli ultimi due azzurri in Qatar sfidano le super-favorite Sale il ritmo delle sedute nel ritiro in Turchia in vista del primo test (mercoledì sera contro ...