Pd | Morassut | ' condivido discorso Schlein | serve discontinuità'

(Di domenica 4 dicembre 2022) Roma, 4 dic. (Adnkronos) - “gran parte delsvolto oggi fa Ellynel suo appuntamento al Monk. Il Pd ha bisogno di unaforte che non può verificarsi senza una netta e vera modifica di classe dirigente e di metodi di selezione". Così in una nota il deputato Pd, Roberto. "Bene l'appello fatto da Elly - prosegue l'esponente dem - ad aderire al percorso come persone e come idee e non come correnti. Bene la proposta di proseguire la fase costituente dopo le primarie in modo vero e profondo, aperto al popolo. Occorre ascoltare la voce di milioni di elettori che da anni ci stanno chiedendo questo. Bene il profilo di una sinistra che unisce lotta per la giustizia sociale, ambientale e i diritti civili. Questo per me vuol dire il termine ‘democratico' che include ...